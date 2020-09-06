الكاظمي وبلاسخارت يبحثان جهود إجراء الانتخابات المبكرة

2020/09/06 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الكاظمي بحث خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة و معبّرة عن إرادة الشعب العراقي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث أيضا ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية".

وأشار إلى أن "اللقاء شهد كذلك بحث سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره".

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