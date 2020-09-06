الكاظمي يستقبل طفلة ناشدته على مواقع التواصل الاجتماعي

2020/09/06 | 16:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الطفلة نرجس ثائر كاظم وعائلتها، بعد المناشدة التي اطلقتها عائلة نرجس في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.





وبحسب موقع رئاسة الوزراء الاعلامي: "تعاني نرجس من ضعف بصر ولادي، وناشدت رئيس مجلس الوزراء بمقابلتها، حيث استجاب الكاظمي للمناشدة، واستقبلها في مكتبه لتلبية متطلبات عائلتها، كما وجّه الجهات المختصة بتقديم المساعدة الطبية لها".

محمد

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