2020/09/06 | 16:12 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط حاويتين محملتين بدراجات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.





وقالت الهيأة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "استنادا إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني منفذ ميناء ام قصر الشمالي والتي تفيد بوجود (حاويتين ٤٠ قدماً) ،وبعد تدقيق المعاملة الكمركية والكشف عليها من قبل اللجنة المشكلة ، تبين أن الحاوية تحتوي بداخلها دراجات نارية مستخدمه والمنفيست البحري مكتوب فيه ادوات احتياطية للدراجات غير مصرح بها".

واضافت انه "في منفذ زرباطية تم ضبط عجلة تحمل "حجر حلان" خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري وعند تدقيق المعاملة الجمركية تبين عدم وجود شهادة مطابقة واجازة استيراد".

وبينت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

محمد

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