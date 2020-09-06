القبض على ٤ اشخاص نصبوا سيطرة وهمية وقتلوا منتسب وعنصر بالحشد في نينوى

2020/09/06 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت ٤ اشخاص نصبوا سيطرة وهمية وقتلوا منتسب بالشرطة وعنصر بالحشد العشائري في نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القوة القت القبض على المتهمين الاربعة وهم يستقلون عجلة نوع اوميكا حمراء اللون قرب قضاء سنجار غربي نينوى بعد ان نصبوا سيطرة وهمية واغتالوا اثنين من ابناء قبيلة شمر احدهما يعمل في الشرطة المحلية والاخر في الحشد العشائري".

واضاف انه "قد تم مطاردة المشتبه بهم من قبل قطعات الجيش، وتم تسليمهم بعد القاء القبض الى الامن الامني وهم قيد التحقيق حاليا".





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