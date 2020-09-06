ألمانيا توجه اتهامات لترامب بشأن انتخابات الرئاسة

2020/09/06 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اتهم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولته “بلا خجل” إثارة الشكوك بشأن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة باقتراحه على مؤيديه التصويت مرتين.

وقال ماس في حديث إلى صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأحد: “نحن مدينون بقدر هائل من الأشياء للولايات المتحدة، وهم لا يزالون أحد أقرب شركائنا، ولكن نعم، من المقلق أن رئيسا أمريكيا يعتقد أنه بحاجة إلى مثل هذا الشيء” (التصويت مرتين).

وأضاف ماس: “لدي ثقة في عقل وإدراك الأمريكيين لإحباط هذه المحاولة عديمة الضمير، لبث الشكوك حول مصداقية الانتخابات، وهي على الأرجح عدم قبول هزيمة محتملة”.

وكان ترامب اقترح على ناخبيه، الذين سيصوتون عبر البريد، أن يذهبوا لمراكز الاقتراع ويصوتوا شخصيا أيضا.

وأوضحت كايلي ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كلام ترامب قائلة إن “الرئيس لا يقترح على أي شخص القيام بأي عمل غير قانوني، ما قاله بوضوح شديد هو التأكد من جدول تصويتك، وما إذا لم يتم التصويت عليه.” انتهى25س

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