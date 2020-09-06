2020/09/06 | 16:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استجابة لمناشدة اطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الطفلة نرجس والتي تعاني من ضعف بصر ولادي.





وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم، الطفلة نرجس ثائر كاظم وعائلتها، بعد المناشدة التي اطلقتها عائلة نرجس في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام".

واضاف البيان ان "نرجس تعاني من ضعف بصر ولادي، وناشدت رئيس مجلس الوزراء بمقابلتها، حيث استجاب السيد الكاظمي للمناشدة، واستقبلها في مكتبه لتلبية متطلبات عائلتها، كما وجّه الجهات المختصة بتقديم المساعدة الطبية لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل الطفلة نرجس) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل الطفلة نرجس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).