بشار رسن يكشف اخر تطورات تجديد عقده مع بيرسبوليس الإيراني

2020/09/06 | 16:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف نجم المنتخب الوطني لكرة القدم بشار رسن، عن اخر تطورات تجديد عقده مع فريقه بيرسبوليس الإيراني.

وقال رسن لـ /المعلومة/ إن “اليوم الاحد سيكون هناك اجتماعاً حاسماً مع إدارة نادي بيرسبوليس، من بعدها ساحم قراري بالبقاء او الرحيل عن النادي”.

وأوضح ان “رغبتي هي البقاء مع بيرسبوليس وتجديد عقدي، لكن الامر برمته يعتمد على التزام النادي بتسديد مستحقاتي المالية للموسم الماضي”.

يذكر ان رسن لعب ثلاثة مواسم مع بيرسبوليس وحقق لقب الدوري الإيراني لقلاق مرات متتالية.



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