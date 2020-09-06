شُبان يجمعون 6000 دولار لتعويض سائق أجرة احترقت مركبته

2020/09/06 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مبادرة إنسانية قام مواطنون من محافظة دهوك، بجمع مبلغ مالي لمساعدة سائق تعرضت مركبته للاحتراق.

وذكرت مصادر محلية بالمحافظة، ان عدد من الشبان قاموا بجمع مبلغ ستة آلاف دولار بشكل عاجل فيما بينهم، ومن مواطنين كانوا قريبين من موقع الحادث، لتعويض سائق سيارة اجرة اندلعت النيران بمركبته نتيجة خلل كهربائي، فيما لم يسفر الحادث عن اية خسائر بشرية او إصابات.

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