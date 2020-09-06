2020/09/06 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 6 أيلول 2020 تم فحص ( 22772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 403بغداد / الكرخ 400مدينة الطب 111النجف الأشرف 80السليمانية 78 أربيل 221 كربلاء 254كركوك 92ديالى 101واسط 50 البصرة 458ميسان 174بابل 152 الديوانية 131 ذي قار 280الأنبار 29المثنى 147 نينوى 140

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 474بغداد الكرخ 522مدينة الطب 118النجف 139السليمانية 117 أربيل 121دهوك 336 كربلاء 201كركوك 112 ديالى 91واسط 305البصرة 149ميسان 152 بابل 70 الديوانية 111 ذي قار 344الأنبار 24المثنى 104نينوى 150 صلاح الدين 11

- الوفيات 90 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 2 مدينة الطب 2 النجف 2 السليمانية 12أربيل 7دهوك 2 كربلاء 8كركوك 4ديالى 4 واسط 3 البصرة 7ميسان 3 بابل 4 الديوانية 2 ذي قار 9 المثنى 5 نينوى 5 صلاح الدين 3- مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %) - مجموع الأصابات : 260370 - الحالات الكلية تحت العلاج : 54298 - الراقدون في العناية المركزة: 507 - مجموع الوفيات: 7512

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد 6 أيلول 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تسجل 90 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الإصابات تتراجع بنحو الألف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تسجل 90 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الإصابات تتراجع بنحو الألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).