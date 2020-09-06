الصحة العراقية تسجل 90 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الإصابات تتراجع بنحو الألف


الصحة العراقية تسجل 90 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الإصابات تتراجع بنحو الألف
2020/09/06 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 6  أيلول 2020  تم فحص ( 22772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )-    سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   403بغداد / الكرخ      400مدينة الطب        111النجف الأشرف    80السليمانية            78  أربيل              221                                   كربلاء             254كركوك             92ديالى               101واسط              50           البصرة             458ميسان               174بابل                 152  الديوانية             131 ذي قار              280الأنبار               29المثنى               147     نينوى                140 

-    الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3651 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   474بغداد الكرخ     522مدينة الطب      118النجف            139السليمانية         117       أربيل            121دهوك            336            كربلاء         201كركوك        112  ديالى          91واسط         305البصرة       149ميسان        152 بابل           70 الديوانية      111   ذي قار        344الأنبار          24المثنى          104نينوى          150 صلاح الدين    11  

-    الوفيات   90   حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     6بغداد الكرخ        2 مدينة الطب       2 النجف             2                    السليمانية        12أربيل              7دهوك            2                  كربلاء           8كركوك         4ديالى            4  واسط           3 البصرة        7ميسان          3     بابل            4 الديوانية        2 ذي قار         9     المثنى          5          نينوى           5     صلاح الدين       3-    مجموع الشفاء  :  198560  ( نسبة الشفاء 76.3  %)                       -    مجموع الأصابات :   260370                                               -    الحالات الكلية تحت العلاج :     54298                                                         -    الراقدون في العناية المركزة:      507                                            -    مجموع الوفيات:   7512

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد   6   أيلول 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تسجل 90 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الإصابات تتراجع بنحو الألف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تسجل 90 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الإصابات تتراجع بنحو الألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links