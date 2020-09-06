الصحة العراقية تسجل 90 حالة وفاة بكورونا وحصيلة الإصابات تتراجع بنحو الألف

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 474بغداد الكرخ 522مدينة الطب 118النجف 139السليمانية 117 أربيل 121دهوك 336 كربلاء 201كركوك 112 ديالى 91واسط 305البصرة 149ميسان 152 بابل 70 الديوانية 111 ذي قار 344الأنبار 24المثنى 104نينوى 150 صلاح الدين 11
- الوفيات 90 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 2 مدينة الطب 2 النجف 2 السليمانية 12أربيل 7دهوك 2 كربلاء 8كركوك 4ديالى 4 واسط 3 البصرة 7ميسان 3 بابل 4 الديوانية 2 ذي قار 9 المثنى 5 نينوى 5 صلاح الدين 3- مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %) - مجموع الأصابات : 260370 - الحالات الكلية تحت العلاج : 54298 - الراقدون في العناية المركزة: 507 - مجموع الوفيات: 7512
دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد 6 أيلول 2020
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