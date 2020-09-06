القبض على اثنين من افراد عصابة للتسليب والخطف في البصرة

2020/09/06 | 16:33 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ألقت شرطة البصرة القبض على اثنين من افراد عصابة للتسليب والخطف "بالمحافظة .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " بعد ورود معلومات أستخبارية دقيقة عن وجود عصابة للتسليب والخطف تقوم بخطف المواطنين و إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية على الفور تم تشكيل قوة من قسم مكافحة اجرام البصرة بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم .ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تم التعرف على مكان تواجدهم و نصب كمين محكم في المكان المحدد وإلقاء القبض على متهمين اثنين من أفراد العصابة.واضاف " ان المتهمين اعترفا على عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء ./انتهى

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