"سيلفي الطلاق" يثير جدلا على مواقع التواصل في تونس

2020/09/06 | 16:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد شكري وخولة حامد نشرا صورة سيلفي عقب طلاقهما في تونس

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