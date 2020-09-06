وزارة الصحة تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا
اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، تسجيل 3301 حالة شفاء و3651 اصابة و90 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
واشارت الوزارة في بيان، الى "فحص ( 22772) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )".
واضافت "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 403
بغداد / الكرخ 400
مدينة الطب 111
النجف 80
السليمانية 78
أربيل 221
كربلاء 254
كركوك 92
ديالى 101
واسط 50
البصرة 458
ميسان 174
بابل 152
الديوانية 131
ذي قار 280
الأنبار 29
المثنى 147
نينوى 140
وتابعت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 474
بغداد الكرخ 522
مدينة الطب 118
النجف 139
السليمانية 117
أربيل 121
دهوك 336
كربلاء 201
كركوك 112
ديالى 91
واسط 305
البصرة 149
ميسان 152
بابل 70
الديوانية 111
ذي قار 344
الأنبار 24
المثنى 104
نينوى 150
صلاح الدين 11
ولفتت الى ان "الوفيات 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 12
أربيل 7
دهوك 2
كربلاء 8
كركوك 4
ديالى 4
واسط 3
البصرة 7
ميسان 3
بابل 4
الديوانية 2
ذي قار 9
المثنى 5
نينوى 5
صلاح الدين 3
وبذلك يرتفع "مجموع الشفاء الى 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %) والاصابات الى 260370 والحالات الكلية تحت العلاج الى 54298 والراقدون في العناية المركزة الى 507 والوفيات الى 7512".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).