وزارة الصحة تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا


وزارة الصحة تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/09/06 | 16:37 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وزارة الصحة تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، تسجيل 3301 حالة شفاء و3651 اصابة و90 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الوزارة في بيان، الى "فحص ( 22772) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )".

واضافت "سجلت وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

 

بغداد / الرصافة   403

 

بغداد / الكرخ      400

 

مدينة الطب        111

 

النجف              80

 

السليمانية            78

 

أربيل              221                                 

 

كربلاء             254

 

كركوك             92

 

ديالى               101

 

واسط              50         

 

البصرة             458

 

ميسان               174

 

بابل                 152

 

الديوانية             131

 

ذي قار              280

 

الأنبار               29

 

المثنى               147   

 

نينوى                140

 

وتابعت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3651 حالة،  وكما يلي:

 

بغداد الرصافة   474

 

بغداد الكرخ     522

 

مدينة الطب      118

 

النجف            139

 

السليمانية         117     

 

أربيل            121

 

دهوك            336          

 

كربلاء         201

 

كركوك        112

 

ديالى          91

 

واسط         305

 

البصرة       149

 

ميسان        152

 

بابل           70

 

الديوانية      111 

 

ذي قار        344

 

الأنبار          24

 

المثنى          104

 

نينوى          150

 

صلاح الدين    11

 

ولفتت الى ان "الوفيات   90   حالة  وكما يلي :

 

بغداد الرصافة     6

 

بغداد الكرخ        2

 

مدينة الطب       2

 

النجف             2                  

 

السليمانية        12

 

أربيل              7

 

دهوك            2                

 

كربلاء           8

 

كركوك         4

 

ديالى            4

 

واسط           3

 

البصرة        7

 

ميسان          3   

 

بابل            4

 

الديوانية        2

 

ذي قار         9   

 

المثنى          5        

 

نينوى           5   

 

صلاح الدين       3

 

وبذلك يرتفع "مجموع الشفاء  الى  198560  ( نسبة الشفاء 76.3  %) والاصابات الى 260370 والحالات الكلية تحت العلاج الى 54298 والراقدون في العناية المركزة الى 507 والوفيات الى 7512".

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