2020/09/06 | 16:37 - المصدر: عين العراق

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وزارة الصحة تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، تسجيل 3301 حالة شفاء و3651 اصابة و90 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الوزارة في بيان، الى "فحص ( 22772) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 )".

واضافت "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 403

بغداد / الكرخ 400

مدينة الطب 111

النجف 80

السليمانية 78

أربيل 221

كربلاء 254

كركوك 92

ديالى 101

واسط 50

البصرة 458

ميسان 174

بابل 152

الديوانية 131

ذي قار 280

الأنبار 29

المثنى 147

نينوى 140

وتابعت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 474

بغداد الكرخ 522

مدينة الطب 118

النجف 139

السليمانية 117

أربيل 121

دهوك 336

كربلاء 201

كركوك 112

ديالى 91

واسط 305

البصرة 149

ميسان 152

بابل 70

الديوانية 111

ذي قار 344

الأنبار 24

المثنى 104

نينوى 150

صلاح الدين 11

ولفتت الى ان "الوفيات 90 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 2

النجف 2

السليمانية 12

أربيل 7

دهوك 2

كربلاء 8

كركوك 4

ديالى 4

واسط 3

البصرة 7

ميسان 3

بابل 4

الديوانية 2

ذي قار 9

المثنى 5

نينوى 5

صلاح الدين 3

وبذلك يرتفع "مجموع الشفاء الى 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %) والاصابات الى 260370 والحالات الكلية تحت العلاج الى 54298 والراقدون في العناية المركزة الى 507 والوفيات الى 7512".

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