الاقتصاد النيابية: مؤتمر الكويت اذل العراق والاخيرة احتضنته لغايات واطماع

2020/09/06 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكدت لجنة الاقتصاد النيابية، الاحد، ان العراق لم يتلق أي مبالغ مالية من مؤتمر الكويت للمانحين في 2018، مبينا ان الكويت احتضنت المؤتمر لغايات واطماع خاصة بها واذلت العراق بالمؤتمر

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان “مؤتمر الكويت للمانحين اهان العراق ومكانته الدولية ووضعه بوضع المستجدي من الدول وينتظر عطفهم وطالبنا بإلغائه قبل انعقاده”.

واضافت انه “رغم الاهانة والذل التي لاقاها العراق في المؤتمر انه تحول الى فضائح عندما ابلغت دول العالم عدم ثقتها بالحكومة لمنحها اموال”.

واوضح شاكر ان “المؤتمر دخل عامه الثالث ولم يتلق العراق أي مبالغ من الاموال التي اعلن عنها بمؤتمر الكويت”، لافتة الى ان “المؤتمر اكبر كذبة واحتضان الكويت له لغايات واطماع خاصة بها ولايصب 1% لصالح العراق”.انتهى25و

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