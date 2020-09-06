الموقف الوبائي اليوم الأحد: 3651 إصابة جديدة ووفاة 90 حالة وشفاء 3301 مصاب


الموقف الوبائي اليوم الأحد: 3651 إصابة جديدة ووفاة 90 حالة وشفاء 3301 مصاب
2020/09/06 | 17:03 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

بغداد/ الصباح 

 

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   403

بغداد / الكرخ      400

مدينة الطب        111

النجف الأشرف    80

السليمانية            78  

أربيل              221                                   

كربلاء             254

كركوك             92

ديالى               101

واسط              50           

البصرة             458

ميسان               174

بابل                 152  

الديوانية             131 

ذي قار              280

الأنبار               29

المثنى               147     

نينوى                140 

    

-الإصابات الجديدة: 3651 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   474

بغداد الكرخ     522

مدينة الطب      118

النجف            139

السليمانية         117       

أربيل            121

دهوك            336            

كربلاء         201

كركوك        112  

ديالى          91

واسط         305

البصرة       149

ميسان        152 

بابل           70 

الديوانية      111   

ذي قار        344

الأنبار          24

المثنى          104

نينوى          150 

صلاح الدين    11  

 

 

- الوفيات   90   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        2 

مدينة الطب       2 

النجف             2                    

السليمانية        12

أربيل              7

دهوك            2                  

كربلاء           8

كركوك         4

ديالى            4  

واسط           3 

البصرة        7

ميسان          3     

بابل            4 

الديوانية        2 

ذي قار         9     

المثنى          5          

نينوى           5     

صلاح الدين       3

  

            

- مجموع حالات الشفاء  :  198560  ( نسبة الشفاء 76.3  %)                       

- مجموع الإصابات :   260370                                               

- الحالات الكلية تحت العلاج :     54298                                                         

- الراقدون في العناية المركزة:      507                                            

- مجموع الوفيات:   7512

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