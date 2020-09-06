مصدر امني: الجيش يعتقل منفذي حادثة استشهاد شرطي واحد عناصر الحشد العشائري شمال غرب الموصل

2020/09/06 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اعتقال منفذي حادثة استشهاد شرطي واحد ابناء الحشد العشائري شمال غرب الموصل "وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"قوات الجيش اعتقلت المنفذين الاربعة لعملية قتل الشرطي واحد ابناء حشد شمر العشائري شمال غرب الموصل "./انتهى

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