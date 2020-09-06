الصحـة تسجـل 3301 حالة شفاء من كورونـا و 3651 اصابة اليوم في العراق

2020/09/06 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 3301 حالة شفاء من كورونـا و 3651 اصابة في العراق.واشارت الوزارة الى فحص ( 22772) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1740929 ).وقد سجلت هذا اليوم (3301) حالة شفاء تام جديدة في العراق ، توزعت في مناطق بغداد / الرصافة 403 حالات شفاء بغداد / الكرخ 400 حالة شفاءمدينة الطب 111 حالة النجف الأشرف 80 حالة السليمانية 78 حالة أربيل 221 حالة شفاء كربلاء 254 حالة شفاءكركوك 92 حالة ديالى 101 حالة واسط 50 حالة البصرة 458 حالة شفاءميسان 174حالة بابل 152 حالة الديوانية 131 حالة ذي قار 280 حالة شفاءالأنبار 29 حالة المثنى 147 حالة نينوى 140 حالة وبلغ عدد الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 اصابة ، توزعت في مناطق بغداد / الرصافة 474 اصابة بغداد / الكرخ 522 اصابة مدينة الطب 118 اصابة النجف 139 اصابة السليمانية 117 اصابة أربيل 121 اصابة دهوك 336 اصابة كربلاء 201 اصابة كركوك 112 اصابة ديالى 91 اصابة واسط 305 اصابات البصرة 149 اصابة ميسان 152 اصابة بابل 70 اصابة الديوانية 111 اصابة ذي قار 344 اصابة الأنبار 24 اصابة المثنى 104 اصابات نينوى 150 اصابة صلاح الدين 11 اصابة وبلغ عدد حالات الوفيات 90 حالة وفاة ، توزعت في مناطق السليمانية 12 حالة وفاة ذي قار 9 وفياتكربلاء 8 وفيات أربيل والبصرة 7 وفيات في كل منهما بغداد / الرصافة 6 وفيات المثنى ونينوى 5 وفيات في كل منهما بابل وكركوك و ديالى 4 وفيات في كل منها واسط وميسان وصلاح الدين 3 وفيات في كل منهاالنجف وبغداد / الكرخ والديوانية ودهوك ومدينة الطب حالتي وفاة في كل منها وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء التام : 198560 حالة شفاء ( نسبة الشفاء 76.3 %) ، مجموع الأصابات 260370 اصابة في كافة المحافظات ، عدد الحالات الكلية تحت العلاج 54298 حالة ،عدد الراقدون في العناية المركزة 507 مرضى ، واخيرا مجموع الوفيات 7512 حالة وفاة في كافة محافظات العراق./انتهى5

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