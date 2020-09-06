وزير الداخلية من بابل :سنعمل على تطبيق القانون على جميع

2020/09/06 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اكد وزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي ان الاجهزة الامنية تعمل على ضبط الامن وفرض القانون على الجميع.وقال الغانمي خلال زيارته محافظة بابل ولقائه القادة الامنيين فيها ان زيارته تهدف الى الوقوف على احتياجات المحافظات والاطلاع على اهم المشاكل التي تعيق تطبيق اوامر القاء القبض.وشدد الغانمي على انه لن تكون هنالك استثناءات في تنفيذ اوامر القاء القبض "./انتهى

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