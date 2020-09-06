محافظ البصرة يعلق على عملية الوعد الصادق ويكشف محاورها

2020/09/06 | 17:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق الرسمي لمحافظ البصرة في العراق، معين الحسن، الاحد، أن عملية الوعد الصادق لنزع الاسلحة غير المرخصة جاءت لفرض القانون ونبذ العنف والتطرف....

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