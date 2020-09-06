التميمي: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا

2020/09/06 | 17:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفيروس كورونا....

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