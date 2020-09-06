2020/09/06 | 17:04 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفيروس كورونا....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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