2020/09/06 | 17:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتاتان تستخدمان إنترنت مطعم لمتابعة الدروس الصفية سان فرانسيسكو (أ ف ب) – باتت صورة لفتاتين تستخدمان تقنية الاتصال اللاسلكي (واي-فاي) بالانترنت في أحد مطاعم الوجبات السريعة لمتابعة الحصص الدراسية مِن بُعد رمزا للفجوة الرقمية القائمة في الولايات المتحدة.وتظهر الصورة فتاتين مع حاسوبين صغيرين تجلسان أرضا على الاسمنت خارج مطعم تاكو بل في ساليناس في […]

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