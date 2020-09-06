تسميم المعارض الروسي نافالني.. برلين تمهل موسكو أياما وتطلق تهديدا

2020/09/06 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت برلين، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، الضغط على موسكو، الأحد، عبر التهديد بفرض عقوبات إذا لم تقدم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات بشأن قضية تسميم المعارض الأبرز للكرملين، أليكسي نافالني، الأمر الذي بات مثبت بالنسبة لبرلين.

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