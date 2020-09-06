أسطورة ريال مدريد: والد ميسي سبب الأزمة

2020/09/06 | 17:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أوضح أسطورة ريال مدريد هوجو سانشيز، الأسباب التي دفعت نجم برشلونة ليونيل ميسي للتراجع عن قراره والبقاء مع البارسا حتى نهاية عقده، صيف العام المقبل.





وكان ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في فسخ التعاقد مع النادي من جانب واحد، بهدف الانتقال إلى فريق آخر، لكن إدارة البارسا أكدت أن على اللاعب الأرجنتيني دفع الشرط الجزائي وقيمته 700 مليون يورو.

ووفقا للمكسيكي سانشيز (62 عاما)، فإن السبب في تراجع ميسي عن قراره، يعود للنصيحة السيئة التي قدمها له والده ووكيل أعماله خورخي ميسي.

وصرح سانشيز أن أي وكيل أعمال آخر غير خورخي، كان بإمكانه التعامل مع الموضوع بشكل مختلف.

وقال في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "الفاكس غير المناسب (الذي أرسله ميسي)، لم يفعل شيئا سوى تلطيف صورة رئيس برشلونة (جوسيب ماريا بارتوميو)، كما منح الأخير الوقت لإضعاف موقف ميسي".

وأضاف: "لم يكن أمام ميسي خيار سوى البقاء في برشلونة بعد النصيحة السيئة التي قدمها والده والشركة القانونية، لأنه كان بإمكانهم عدم إرسال الفاكس، هذا تسبب بإضعاف صورة ميسي في الفريق".

وتابع: "للمصادفة، كان لدى ميسي فريق محاماة سبق له العمل مع برشلونة، لكن وبسبب تضارب المصالح، غير النادي الكتالوني إستراتيجيته".

وفي السياق ذاته، أكد سانشيز أن ميسي سيختار فريقا للانتقال إليه العام المقبل، يضمن له مواصلة الفوز بالألقاب.

وقال: "ميسي يحب الفوز بالألقاب وسيحتاج للبحث عن فريق آخر يمكنه معه تحقيق ذلك وإثبات أنه أفضل لاعب في التاريخ".

وختم: "المشكلة كلها متمثلة في أن برشلونة سيعمل على إلهائه الموسم المقبل، بطريقة ستخلق شكوكا حول سلوكه، إضافة إلى حقيقة أنه ليس الشاب نفسه الذي يجري في كافة أنحاء الملعب".

محمد

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