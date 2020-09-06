إنخفاض طفيف في اصابات كورونا ببغداد.. والسليمانية تتصدر قائمة الوفيات

2020/09/06 | 17:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، انخفاضاً طفيفاً باصابات فيروس كورونا بعد تسجيل 1114 اصابة جديدة، في حين تصدرت محافظة السليمانية في اقليم كردستان الموقف الوبائي بتسجيل 12 حالة وفاة بحسب البيان الوزاري.





وسجلت بغداد اليوم، 1114 اصابة جديدة بكورونا مقسمة {474 الرصافة، 522 الكرخ، 118 مدينة الطب}، فيما تصدرت محافظة ذي قار الموقف الوبائي بعد العاصمة بتسجيل 344 اصابة، ثم دهوك 336 اصابة جديدة.

كما تصدرت العاصمة مؤشر حالات الشفاء من كورونا بعد تسجيلها 914 حالة شفاء توزعت {الرصافة 403، الكرخ 400، مدينة الطب 111}، فيما استمرت محافظة البصرة بتصدر موقف الشفاء كاعلى مؤشر بين المحافظات بتسجيل 458 حالة، ثم ذي قار بتسجيل 280 حالة شفاء جديدة.

اما حالات الوفيات بكورونا فقد تصدرت محافظة السليمانية ،الاحد، معدل الوفيات في عموم العراق حيث سجلت 12 وفاة بكورونا، ثم بغداد التي سجلت 10 وفيات توزعت {6 الرصافة، 2 الكرخ، 2 مدينة الطب}، تليها ذي قار بـ9 وفيات.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، تسجيل 3651 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و3301 حالة شفاء و90 حالة وفاة في عموم العراق.

وفاء الفتلاوي

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