مقتل سيدة شرقيّ بغداد وإصابة أخرى بطلق ناري في السعدون

2020/09/06 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، الاحد، بالعثور على جثة تعود إلى امرأة مجهولة الهوية، فيما تعرضت امرأة أخرى إلى إطلاق نار مجهول في منطقة السعدون. وقال المصدر لـ "ناس" (6 أيلول 2020)، إن "القوات الامنية عثرت على جثة تعود إلى امرأة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر (35) سنة تقريباً، عليها آثار إطلاق نار في منطقة الرأس".

وأضاف المصدر أن "الجثة عثر عليها ضمن منطقة رئاسة العبيدي قرب السدة"، موضحاً أنه "تم نقل الجثة الى معهد الطبي العدلي".

وفي حادث منفصل أخر، أفاد المصدر، بتعرض مواطنة إلى إطلاق نار مجهول عندما كانت متوقفة أمام نافذة داخل شقتها في منطقة السعدون.

وأشار المصدر إلى أن "مواطنة تعرضت إلى اطلاق نار مجهول عندما كانت متوقفة أمام نافذة شقتها ضمن منطقة السعدون م/101".

ولفت إلى أنها "تعرضت إلى إصابة في منطقة البطن حيث تم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد".

وأفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن قوة أمنية عثرت على جثة امرأة في مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما توفيت اخرى إثر حادث مروري في منطقة الحسينية.

وقال المصدر، لـ "ناس" (4 أيلول 2020)، إن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة في منطقة الحميدية خلف السدة، ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، مشيراً إلى أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس".

وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

من جهة أفاد مصدر محلي، بأن "امرأة توفيت في منطقة الحسينية، إثر حادث دهس بمركبة يقودها أحد أفراد الشرطة".

وأضاف المصدر، أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي، فيما أودع الجاني الحبس في أحد مراكز المنطقة على ذمة التحقيق".

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