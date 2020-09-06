بمساعدة عشيقها.. امرأة تقتل زوجها وترمي جثته في مجاري الصرف الصحي

2020/09/06 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسط ارتفاع حالات العنف الأسري، القت القوات الأمنية القبض على امرأة وعشيقها بعد أن قاما بخطف زوجها وقتل ورميه في مجاري الصرف الصحي.

وأعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، القاء القبض على الجاني حيث اعترف صراحة بوجود علاقة مع زوجة المجني عليه واتفاقه معها لقتله، مشيرة الى أن الجاني قام باستدراج المجني عليه الى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنا بسكين عده طعنات ورميه فيها.

وأكدت المديرية القاء القبض على زوجه المجني عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ الجريمة.

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