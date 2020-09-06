الى اليسار در - صادق إطيمش

2020/09/06 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش ونحن نعيش اصعب مراحل تاريخ وطننا ، حيث تتكالب قوى الشر بعصابات احزابها وقيادات لصوصها على سلخ وطننا واهلنا من كل ما تبقى لنا من وساءل الحياة الكريمة التي انتهكها مجرمو الإسلام السياسي وكل من اتى بهم وساعدهم على ترسيخ سياستهم الطائفية الهوجاء ومحاصصاتهم اللصوصية البائسة .



في هذا الظرف العصيب الذي تجتمع فيه عصابات القتل والغدر والإختطاف والملاحقات لتنال من شبابنا الثائر المنتفض .



في هذا الوقت بالذات ......





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