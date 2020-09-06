جميعاً ضد تحكم الدولة والباطرونا في العمل النقابي - النهج الديمقراطي

2020/09/06 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي بيان حول مشروع القانون 19–24 المتعلق بالمنظمات النقابيةجميعاً ضد تحكم الدولة والباطرونا في العمل النقابي1) في عز حالة الطوارئ الصحية واحتداد جائحة كورونا وما واكبها من تغول للرأسمالية المتوحشة وللسلطات المخزنية الحامية لمصالحها، والهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة؛ وفي سياق الردة الخطيرة في المجال القانوني، التي تجسدت بشكل خاص في تمرير المرسوم سيء الذكر حول توسيع العمل بالعقدة ا ......





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