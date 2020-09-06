نائب يكشف عن توجه جديد لحسم تقسيم الدوائر الانتخابية

2020/09/06 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف عراقيون حسن الخلاطي، الاحد، عن توجه جديد لحسم تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الخلاف السياسي حول تقسم الدوائر الانتخابية لا يزال قائما بين الكتل السياسية ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي”، لافتا الى ان “هنالك توجه سياسي بتقسم المحافظة الواحدة الى ثلاث دوائر انتخابية”.

واضاف ان “اللجنة القانونية تعمل على ايجاد صيغة لانهاء الخلاف والجدل القائم حول الية تقسيم الدوائر الانتخابية”، مبينا ان “الكتل السياسية لديها شبه اجماع على اجراء الانتخابات المبكرة”.

وحدد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت ، الخميس المقبل موعدا لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.انتهى 25 ت

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