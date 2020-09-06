متنبئ جوي يتوقع موعد إنحسار الموجة الحارة الحالية ويؤكد: سنمرُ بظروف مناخية نادرة

2020/09/06 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع متنبئ جوي موعد إنحسار الموجة الحارة الحالية فيما اوضح درجات الحرارة للأيام القليلة القادمة.وقال المتنبئ الجوي، احمد التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " من المتوقع ان يشهد العراق استمرار موجة الحرارة الحالية للأيام المقبلة بسبب تمركز منخفض جوي شبه مداري في تركيا وبلاد الشام وقد يكون له تأثير على العراق بداية من يوم غد بدرجات حرارة تتجاوز ال40 في عموم المدن".واشار الى انه "من المتوقع ان يستمر تأثيره على العراق حتى نهاية الثلث الاخير من الشهر الحالي ويعتبر هذا المنخفض من الحالات المناخية النادرة والغير مسبوقة بمثل هذا الوقت".واضاف ان "بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى نهارا المتوقعة خلال الايام القادمة فأن ستكون بمعدل 47 درجة لمدن الجنوب45 لمدن الوسط،42 لمدن الشمال".وتابع ان "بالنسبة لهذا الشهر من المتوقع ان تستمر درجات الحرارة فيه ما بين الـ 40 وأكثر".قبلها ، توقعت هيأة الانواء الجوية، الاحد، ان تستمر درجات الحرارة بالارتفاع خلال الاسبوع الحالي ليكون الطقس في المناطق كافة مشمساً وحاراً. وذكر بيان للهيأة ان "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاثنين مشمسا حاراً جداً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كم/س بمدى رؤية 8-10 كم. وفي المنطقة الشمالية، سيكون الطقس مشمس حار والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10 كم/س، بمدى رؤية 8-10 كم. وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 27 مئوية والعظمى 46 مئوية. وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 23 مئوية واعلاها في الديوانية 32 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 41 مئوية واعلاها في البصرة 47 مئوية. وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل..طقسا وحركة رياح مع تباين بدرجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض عن اليوم السابق وفقاً لبيان الهيأة.

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