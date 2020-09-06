الاقاليم النيابية لـ/ نينا / : 3 خلافات فنيـة تعرقل استكمال قانون الانتخابات الجديد

2020/09/06 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / افصحت لجنة شؤون المحافظات والاقاليم النيابية ، عن 3 خلافات فنيـة تعرقل استكمال قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه .وذكر عضو اللجنة النائب شيروان دوبرداني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " جملة اشكالات فنية اعاقت ارسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه "، مشيرا الى مخاطبة مجلس النواب لوزارة التخطيط حول بعض الاستفسارات الفنية المتعلقة بالاحصاء السكاني وتوزيع الاقضية .واضاف ان " الاحصاء السكاني هو اول العقبات الفنية، بسبب الجدل حول اعتماد احصائية 2014 كما مثبت في القانون النافذ حاليا او احصائية 2019 ، مع وجود فرق بين الاحصائيتين مبينا ان 6 ملايين فرد عراقي اصبحوا الان مؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة".وتابع القول ان " لدينا (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن مشكلة ادارية في اقضية نينوى والمناطق المشمولة بالمادة (140)، وايضا هناك تداخلات جغرافية بين اقضية بغداد وديالى وكربلاء والانبار "، مبينا ان " اللجان النيابية بصدد تحديد الدوائر الانتخابية للمناطق والاقضية ، وتحديد الاحصائية السكانية قبل ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ".واوضح ان " هناك خلافا اخر مستمر حول توزيع كوتا النساء ، التي لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء، بل ان تكون كل محافظة هي دائرة واحدة في التصويت للكوتا ".وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،دعا قادة الكتل النيابية الى اجتماعات مكثفة ابتداء من اليوم الاحد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر، مع رئاسة البرلمان لحسم جدول توزيع الدوائر المتعددة ./انتهى5

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