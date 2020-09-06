2020/09/06 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدار العراقية للأزياء تقيم مؤتمراً دولياً بغداد – مها الحديثي تقيم الدار العراقية للازياء بأشراف وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم والمدير العام للدار العراقية للأزياء ابتهال خاچيك تكلان مؤتمرها الدولي الأول تحت شعار (الأزياء لغة مشتركة بين شعوب العالم ورمز لتميزها) لمناسبة مرور(50) عاماً على تأسيسها والذي سيُقام في الاول من تشرين الثاني المقبل […]

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