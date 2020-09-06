2020/09/06 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلالات وتعابير لونية في معارض إفتراضية بغداد – قحطان عدنان أطلقت دائرة الفنون العامة السبت الماضي معرضها الفني الإفتراضي 139، للفنان التشكيلي عقيل خريف، عبر موقعها الإلكتروني وضم 15 عملاً فنياً ، تضمنت إشتغالات إبداعية أجاد الفنان صناعتها بأشكال متنوعة، مستخدماً ما توفر من مواد وبعض مخلفات الأشياء ، اتقن تجميعها بطريقة جميلة لتحاكي مخيلة […]

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