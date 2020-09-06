2020/09/06 | 17:39 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 6 سبتمبر 2020 | 05:31 مساءً | عدد القراءات : 7

نينوى..



هجوم مسلح يودي بحياة شرطي وعنصر بالحشد

افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بسقوط ضحيتين احدهما شرطي والاخر عنصر بالحشد الشعبي بهجوم مسلح غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر، ان شرطيا وعنصرا بالحشد قُتلا في قرية وردية غربي سنجار مدينة غرب الموصل وذلك اثر اطلاق نار على مركبة كانا يستقلانها.

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