سائرون: الكتل السياسية ستجري اجتماعات مكثفة لحسم الملحق الانتخابي

2020/09/06 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاحد، عن انقعاد اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل السياسية داخل مجلس النواب لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية.

وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “قادة الكتل السياسية بدأوا بعقد اجتماعات مكثفة لحسم الخلاف حول تقسم الدوائر الانتخابية ضمن الفقرة 15 من قانون الانتخابات الجديد”، لافتا الى ان “تلك الاجتماعات ستكون الفيصل في اختيار الية تنهي الخلاف القائم بين الكتل السياسية”.

واضاف ان “قادة الكتل سيخرجون بعدد من المقترحات لتقسم الدوائر الانتخابية كي تعرض للتصويت داخل البرلمان”، مبينا ان “تحالف سائرون قدم مقترحا بان يكون لكل نائب دائرة انتخابية واحدة”.

و حدد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت ، الخميس المقبل موعدا لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.



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