مسلحون مجهولون يغتالون شخصين في نينوى

2020/09/06 | 17:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإغتيال شابين في محاظة نينوى.





وقال المصدر، إن "مسلحين اغتالوا شابين اثنين في قضاء سنجار الواقع غربي محافطة نينوى".

ولم يكشف المصدر الدوافع خلف الحادث.

محمد

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