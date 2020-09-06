النائلي: تفسيرات القانون الخاطئة سببت وقوع الظلم على السجناء السياسيين

2020/09/06 | 17:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز } بحث رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين عبدالاله النائلي خلال لقائه مع مجموعة من المعتقلين السياسيبن عدة مواضيع ومنها قرار ايقاف الحقوق التقاعدية لهم .وقال النائلي في بيان في تلقت وكالة { الفرات نيوز } نسخة منه أنه" اللجنة عملها مستمر لاستعادة الحقوق لهذه الشرائح المضحية وان قرار مجلس الوزراء واجراءات هيأة التقاعد غير قانونية ليس لها اي سند قانوني يجيز لهم بايقاف هذه الحقوق مبيناً ان القانون اجاز لهذه الشريحة استلام حقوقهم وفق القانون ولكن الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة سببت وقوع الظلم على الشرائح".وأشار النائلي إلى ان "اللجنة خاطبت رئيس الوزراء وهياة التقاعد ورئاسة مجلس النواب ومذلك اليوم بينت في كتابها الاخير لمجلس الدولة واعطت التفسير القانوني للمادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد محل الخلاف وكذلك اعطتا لجنتنا قصد المشرع من تشريعها".ومن جانب آخر "طالب المعتقلون السياسيين اللجنة بالوقوف معهم والدفاع عن حقوقهم القانونية مؤكدين على ان اللجنة تحملت الكثير من اجل احقاق الحقوق" .واكد النائلي على" توحيد الصفوف بين جميع الشرائح للوقوف ضد الهجمة الشرسة التي يقودها البعث واذنابهم لطمس تاريخ المضحين وكذلك اكد سيادته على ان اللجنة هي ستكون الدرع لحماية هذه الشرائح والمكتسبات القانونية التي شرعت لهم ."آية حسين شارك إذا أردت

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