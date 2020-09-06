بعد انخفاض طفيف.. الدولار الأميركي يعاود ارتفاعه أمام الدينار العراقي

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ديجيتال ميديا إن آر تي
شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، الأحد، ارتفاعا طفيفا أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي 123,100 دينار، بعد ان سجل صباح اليوم 123,000 دينار، وأمس 900,122 دينار.
وفيما يلي سعر الصرف في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم، (6 أيلول 2020):-
بغداد - بورصة الكفاح
123,100
السعر في الصيرفات (تقريبي)
122,500
123,500
أربيل
123,150
النجف
123,050
البصرة
123,100
الموصل
123,300
كركوك
123,250
السليمانية
123,225
صلاح الدين
123,300
الأنبار
123,150
دهوك
123,200
كربلاء
123,100
ديالى
123,200
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