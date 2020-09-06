2020/09/06 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، الأحد، ارتفاعا طفيفا أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي 123,100 دينار، بعد ان سجل صباح اليوم 123,000 دينار، وأمس 900,122 دينار.

وفيما يلي سعر الصرف في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم، (6 أيلول 2020):-

بغداد - بورصة الكفاح

123,100

السعر في الصيرفات (تقريبي)

122,500

123,500

أربيل

123,150

النجف

123,050

البصرة

123,100

الموصل

123,300

كركوك

123,250

السليمانية

123,225

صلاح الدين

123,300

الأنبار

123,150

دهوك

123,200

كربلاء

123,100

ديالى

123,200

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انخفاض طفيف.. الدولار الأميركي يعاود ارتفاعه أمام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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