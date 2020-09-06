أمانة مجلس الوزراء تتسلم موازنة ما تبقى من 2020

2020/09/06 | 17:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسلمت الأمانة العام لمجلس الوزراء، الاحد، الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020.



وقالت الوكالة الرسمية، إن "أمانة مجلس الوزراء تعلن تسلمها الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة ٢٠٢٠".

وأوضحت أن "الدائرة القانونية ستقوم بتدقيق موازنة 2020".

وأضافت أنه "سيتم عرض موازنة 2020 على جلسات مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها للبرلمان".

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