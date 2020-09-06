كردستان.. 21 وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

2020/09/06 | 17:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان البرزنجي، الأحد، تسجيل 21 حالة وفاة، وتشخيص 574 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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