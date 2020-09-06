الحلبوسي والبارزاني يؤكدان على توحيد الرؤى السياسية وتحمل المسؤوليات لتجاوز التحديات

2020/09/06 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الأحد ، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ملف الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى ،اليوم الأحد في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”، مبينا ان “اللقاء بحث مجمل الأوضاع والتطورات السياسية في البلاد، فيما ناقش ضرورة فرض القانون وهيبة الدولة، وتوفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة المواطن”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، فضلاً عن عدد من التشريعات اللازمة للفترة المقبلة، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابع ، “كما أكد اللقاء على أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية، وأن تتحمل مسؤولياتها في سبيل تجاوز التحديات وتخطي الأزمات، فضلاً عن ضرورة استمرار الحوار، لحلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق العدالة المجتمعية”.

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