2020/09/06 | 18:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مناشدتها.. الكاظمي يستقبل الطفلة نرجس في مكتبه ويوجه بمساعدتها (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/06 | 18:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مناشدتها.. الكاظمي يستقبل الطفلة نرجس في مكتبه ويوجه بمساعدتها (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مناشدتها.. الكاظمي يستقبل الطفلة نرجس في مكتبه ويوجه بمساعدتها (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).