الحلبوسي وبارزاني يؤكدان اهمية توحيد رؤى القوى السياسية لتخطـي الازمات

2020/09/06 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية، وأن تتحمل مسؤولياتها في سبيل تجاوز التحديات وتخطي الأزمات.واشار الحلبوسي خلال لقائه بارزاني في اربيل ، الى ضرورة استمرار الحوار؛ لحلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق العدالة المجتمعية.وجرى خلال اللقاء مناقشة الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب فضلاً عن عدد من التشريعات اللازمة للفترة المقبلة، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ، كما ناقشا ضرورة فرض القانون وهيبة الدولة، وتوفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة المواطن./انتهى5

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