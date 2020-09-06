2020/09/06 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تسلمهـا الموازنة الخاصة لماتبقى من العام 2020 ، .وسيتم عرض الموازنة على جلسات مجلس الوزراء المقبلة ، لمناقشتها وإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء تتسلم الموازنة الخاصة بالعام 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء تتسلم الموازنة الخاصة بالعام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).