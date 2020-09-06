2020/09/06 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

انتقدت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كمالا هاريس الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمدعي العام وليام بار بشدة لنفيهما وجود عنصرية منهجية في نظام العدالة الأمريكي ، قائلة إنهما يعيشان في واقع مختلف”.

وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة سي أن أن ترجمتها وكالة /المعلومة/، ” لدينا نظامين من العدالة في الولايات المتحدة احدهما للامريكيين البيض والاخر للامريكيين السود “، مشددة على ان ترامب ” ليس قائدا حقيقيا فيما يتعلق بالعدالة العرقية وفاشلا فيما يتعلق بمعالجة ازمة وباء فايروس كورونا “.

واضاف ” لااعتقد ان احدا من العقلاء الذين يهتمون بالحقائق سوف يجادلون في وجود تباينات عرقية ونظام متورط في العنصرية فيما يتعلق بكيفية تطبيق القوانين ، ولايفيد المدعي العام وليام بار انكار ذلك ، لذا دعونا نتعامل معه ولنكن صادقين.



قد تكون هذه محادثات صعبة بالنسبة للبعض ، لكنها ليست محادثات صعبة للقادة ، وليس للقادة الحقيقيين”.

وهاجمت هاريس ادارة ترامب لفشلها وتقليلها من خطورة فايروس كورونا وتعاملها مع ملايين الامريكان الذي فقدوا وظائفهم بسبب الاغلاق قائلة ” ليس هناك شك في أن دونالد ترامب كان فاشلاً ذريعًا وغير كفء عندما يتعلق الأمر بمعالجة فقدان الوظائف الشديد الذي حدث نتيجة للوباء ، لأنه فشل في معالجة الوباء نفسه”.

واشارت الى أن ” ترامب جعل من قضية الفايروس التي تهدد حياة الناس مسألة حزبية فالفايروس لا يهتم كثيرًا بمن صوتت له في الانتخابات الأخيرة أو لمن تخطط للتصويت له في الانتخابات المقبلة.



نحن بحاجة إلى قيادة تقدر أنه ، في بعض القضايا ، لا ينبغي أن يكونوا حزبيين فيما يتعلق بحياة الناس “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس : ترامب فاشل وعنصري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس : ترامب فاشل وعنصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).