2020/09/06 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وبارزاني يبحثان الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وبارزاني يبحثان الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).