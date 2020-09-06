إيران غارقة في 8 أزمات.. نظام خامنئي مرتبك وخوف من الشهور المقبلة

2020/09/06 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية العام 2020، تشهد إيران أزمات متلاحقة، والتي جعلتها في أزمات محلية ودولية، وتسبب باضطرابات ومظاهرات داخل البلاد، وتركت طهران في عزلة عن المجتمع الدولي، ناهيك عما تعانيه من اقتصاد منهار وجائحة كورونا.

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