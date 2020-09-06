’قناصات’ وقنابل.. جولة جديدة من عملية ضبط ’السلاح المنفلت’ في بغداد

2020/09/06 | 18:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، نتائج جولة جديدة من عملية ضبط السلاح المنفلت التي تقودها ...

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