صحيفة اسبانية تكشف موقف برشلونة بشان مستقبل كوتينهو

2020/09/06 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية موقف نادي برشلونة والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رونالد كومان، تجاه مستقبل صانع الألعاب العائد من بايرن ميونخ، فيليب كوتينيو.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن “برشلونة وكومان يرفضان بشكل قاطع إعارة أو رحيل كوتينيو في الميركاتو الصيفي الحالي”.

وبينت ان “كومان يسعى إلى الدفع بالبرازيلي في وسط الملعب وليس الجناح الأيسر كما كان هو الحال مع، إرنستو فالفيردي، في الفترة من كانون الثاني 2019 وحتى إعارته إلى بايرن ميونخ في صيف 2019”.

وأوضحت ان “المدرب الهولندي يريد الحصول على أفضل نسخة من كوتينيو والتي لا ينساها متابعو كرة القدم في ليفربول، ويرى أن البرازيلي لا يجيد إلا في مركزه خلف الخط الهجومي”.

وعاد كوتينيو بعد موسم إعارة مع بايرن ميونخ، حقق خلاله نجاحا كبيرا بالفوز بثلاثية الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.



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