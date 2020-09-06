الغانمي في بابل لمناقشة الوضع الأمني واستعدادات لزيارة الاربعين

2020/09/06 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بابل..

افاد مصدر أمني، الاحد، بوصول وزير الداخلية عثمان الغانمي الى بابل للاطلاع على الوضع الأمني فيها مع قرب زيارة الاربعين.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “ وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل الى محافظة بابل وناقش مع القيادات الامنية الوضع الامني في المحافظة وما تحتاجه بابل من دعم لتعزيز امنها”.

واضاف ان “الغانمي ناقش ايضا مع المحافظ وقائد الشرطة والقيادات الامنية المتقدمة استعدادات الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها لخطة الزيارة الاربعينية”.



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