مسؤول كبير بالصحة: سبب مباشر قد يمهد لإرتفاع عدد إصابات كورونا لأكثر من 5 آلاف يومياً

2020/09/06 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الأحد (6 أيلول 2020)، عن سبب مباشر وراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 5 الاف إصابة قبل يومين في أعلى حصيلة اصابات يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.

وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "استهانة الكثير من المواطنين بخطورة الفيروس كلفنا الكثير إذ قفزت معدلات الإصابة بعد تسجيل أول حالة في محافظة النجف، نتيجة عدم التزام المواطنين بالقرارات التي اصدرتها الوزراء والاجراءات الوقاية".

وأضاف أن "الايام الأولى من شهر محرم الحرام كانت فيها الأعداد ثابتة لكننا توقعنا ارتفاع الأعداد بعد انتهاء مراسم الزيارة بسبب عدم التزام المواطنين بالارشادات والقرارات الصحية وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 90 حالة وفاة بفيروس كورونا و3651 اصابة جديدة خلال يوم واحد بعد يوم من تسجيل 4644 إصابة بالفيروس.

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون "مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %)، مجموع الأصابات:260370، الحالات الكلية تحت العلاج : 54298، الراقدون في العناية المركزة: 507، مجموع الوفيات: 7512".

وسجل العراق الجمعة الماضية اعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا على الإطلاق منذ دخول الوباء بواقع 5036 حالة.

وحذر الحلفي في وقت سابق من تهاون المواطنين مع وباء كورونا والوصول بالنظام الصحي إلى مرحلة لن يستطيع حينها السيطرة على الوضع، مبيناً أن وزارة الصحة ليس لديها مشكلة من إعادة فتح المرافق العامة لكن بشرط التزام المواطن.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدم التزام المواطنين سيرفع من عدد المصابين بفيروس كورونا ويجعل وزارة الصحة تصل لمرحلة معينة وتتوقف عندها، لأن مؤسساتنا الصحية لها قابلية لعدد محدد إذا ازداد سيكون هناك اخفاق في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتزداد الوفيات".

وأضاف أن "وزارة الصحة ليس لديها مشكلة في إعادة فتح المرافق العامة والحيوية، بشرط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتزام بالمواطنين بتعليمات الوزارة".

وذكرت وزارة الصحة في بيان، الجمعة الماضية ، أنه "بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة وتأكيدها المستمر عبر كافة القنوات المسموعة والمرئية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون بها؛ فقد سجلت وزارة الصحة اليوم أعلى عدد إصابات بمرض كوفيد-19 منذ بدأ الجائحة في العراق بسبب عدم التزام أغلب المواطنين بهذه الإجراءات وهذا ما حدث أيضاً بعد عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات".

وأضافت، "بالرغم من التزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الاماكن كالشوارع والاسواق والمطاعم وغيرها و بدون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات والمتوقع أن يستمر بالتصاعد في الأيام القادمة الأمر الذي نخشى منه ان يؤدي الى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الاسابيع القليلة الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول كبير بالصحة: سبب مباشر قد يمهد لإرتفاع عدد إصابات كورونا لأكثر من 5 آلاف يومياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول كبير بالصحة: سبب مباشر قد يمهد لإرتفاع عدد إصابات كورونا لأكثر من 5 آلاف يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).